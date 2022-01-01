В 1 сезоне 3 серии сериала «Черные кошки» местные рыбаки случайно наталкиваются на угнанный грузовик с продовольствием. Драгун пытается заключить сделку с начальством, чтобы спасти раненого друга, а Моня возвращается на родину с фронта.
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