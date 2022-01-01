Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль в Пусан" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черные кошки Сезоны Сезон 1 Серия 12

Черные кошки 2013 12 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12
О чем cерия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Черные кошки» Роме удается сорвать ограбление Курта, однако бандиты его замечают. Очередная операция Драгуна заканчивается провалом, но у майора появляются новые зацепки. Полковник отдает приказ об аресте Купленова.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Ночь в магазине ужастиков
Ночь в магазине ужастиков 18 комментариев
Сердце пармы
Сердце пармы 80 комментариев
В эфире
В эфире 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Приложение киноафиши