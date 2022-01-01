В 1 сезоне 11 серии сериала «Черные кошки» Моне приходится вступить в преступную группировку Каленого. Дарья проходит допрос в военной прокуратуре, а Курт планирует новое ограбление. Драгун уверен, что главарь банды не причастен к убийству Галины.
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