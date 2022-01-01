В 1 сезоне 10 серии сериала «Черные кошки» немецкий ученый Йост сообщает полковнику, что может создать водородную бомбу. Анна получает неожиданное предложение, Драгун разыскивает военнопленных, а Стриж устраивает пожар в больнице.
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