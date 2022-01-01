В 1 сезоне 1 серии сериала «Черные кошки» жители Ростова-на-Дону бояться покидать дома, а в городе с каждым днем растет число преступных группировок. Команда майора Драгуна устраивает ловушку для опасной банды на продовольственном складе.
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