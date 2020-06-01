В 1 сезоне 9 серии сериала «Черная лестница» напарники заняты делом студента Петрова, которого обвиняют в убийстве девушки. Родители парня уверяют: он не убийца. В расследовании нет показаний подруги жертвы, да и поговорить с ней не удается.