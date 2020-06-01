В 1 сезоне 8 серии сериала «Черная лестница» Архипова ждет Тельцова на новоселье, а он не приходит, она начинает паниковать и едет к Максу. Парень в ссоре с Вадимом и увлечен своей девушкой, не желая помогать искать напарника.
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