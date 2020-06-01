В 1 сезоне 7 серии сериала «Черная лестница» Тельцов разбирается с новым делом: родственники не могут поделить наследство девушки-инвалида. Последняя была убита кем-то из семьи, а справку о смерти специально подделали.
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