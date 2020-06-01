В 1 сезоне 6 серии сериала «Черная лестница» главный мотив подставных полицейских — месть. Оказывается, юная дочь майора ДПС была совращена Антоном. В ходе расследования Тельцов узнает, что девушка не единственная жертва растления.
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