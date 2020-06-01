В 1 сезоне 3 серии сериала «Черная лестница» Тельцов открыл детективное агентство и отправился искать журналистку, которая исчезла при странных обстоятельствах. Судьба снова сводит его со студентом, и Вадим предлагает парню работу.
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