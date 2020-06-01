В 1 сезоне 20 серии сериала «Черная лестница» Макса берет в заложники бывший друг одного киллера. Ему необходимо заманить в ловушку Тельцова. Вадим пытается освободить Юсова и снять пояс со взрывчаткой, не позволив парню умереть из-за него.
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