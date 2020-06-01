В 1 сезоне 2 серии сериала «Черная лестница» вечером того же дня Макс сам вышел на Вадима. Парень в отчаянии и готов сдаться властям, ему негде и не на что жить. Тельцов решил приютить его и начать собственное расследование.
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