В 1 сезоне 19 серии сериала «Черная лестница» Макс сделал шефу сюрприз, подготовил сайт для агентства и разместил фото Вадима. Как только фото появилось в сети, об этом узнал астраханский криминальный авторитет Тельман, враг Тельцова.
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