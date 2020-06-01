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Киноафиша Сериалы Черная лестница Сезоны Сезон 1 Серия 18

Черная лестница 2020 18 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 1 июня 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 июня 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 2 июня 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 2 июня 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 3 июня 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 3 июня 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 июня 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 4 июня 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 5 июня 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 5 июня 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 8 июня 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 8 июня 2020
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 9 июня 2020
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 9 июня 2020
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 10 июня 2020
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 10 июня 2020
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 11 июня 2020
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 11 июня 2020
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 12 июня 2020
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 12 июня 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 18 серии сериала «Черная лестница» Вадим узнает, что убийца директора сам Гамов. Игорь случайно убил его после ссоры и решил скрыть преступление, подставив поклонницу. Тельцов за день распутал сложное дело.

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