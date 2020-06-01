В 1 сезоне 17 серии сериала «Черная лестница» Вадим едет на день рождения в Поволжск. Заселяясь в гостиницу, он узнает об убийстве, произошедшем ночью. Кто-то решил избавиться от директора популярного певца. Макс устраивает незаконную слежку.
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