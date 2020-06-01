В 1 сезоне 15 серии сериала «Черная лестница» ревнивая жена попросила установить видеокамеру в кабинете мужа, Леонид, ее супруг — директор мебельной фабрики. Выяснилось, что бизнес используют для транспортировки наркотиков.
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