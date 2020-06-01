В 1 сезоне 14 серии сериала «Черная лестница» Макс вместе с опергруппой отправляется на поиски. Он заметил в бильярдной одного из похитителей и устроил допрос. После по наводке в лагерь отправили ОМОН, но там оказалось уже пусто.
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