В 1 сезоне 14 серии сериала «Черная лестница» Макс вместе с опергруппой отправляется на поиски. Он заметил в бильярдной одного из похитителей и устроил допрос. После по наводке в лагерь отправили ОМОН, но там оказалось уже пусто.