В 1 сезоне 13 серии сериала «Черная лестница» мужчина держит направление в сторону Ульяновска, но в поезд он так и не садится. Детективы отследили его маршрут и вышли на группировку, которая вывозит людей на Кавказ в качестве рабов.
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