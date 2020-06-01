В 1 сезоне 12 серии сериала «Черная лестница» напарники Тельцов и Макс наблюдают за партнершей Алексея по бизнесу, Светланой. Вадим думает, что она заказчик убийства, девушку задержали, но алмазов у нее не находят.
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