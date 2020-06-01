В 1 сезоне 1 серии сериала «Черная лестница» Макса Юсова ищет сотрудник полиции Вадим Тельцов. Парня хотят обвинить в убийстве близкого человека. Студент и руфер уверяет, что у него есть алиби и он невиновен.
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