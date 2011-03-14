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Киноафиша Сериалы Часы любви Сезоны Сезон 1 Серия 8

Часы любви 2011 8 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 14 марта 2011
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 15 марта 2011
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 16 марта 2011
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 17 марта 2011
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 21 марта 2011
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 22 марта 2011
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 марта 2011
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 24 марта 2011
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 28 марта 2011
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 29 марта 2011
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 30 марта 2011
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 1 апреля 2011
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 4 апреля 2011
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 5 апреля 2011
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 6 апреля 2011
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 7 апреля 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Часы любви» Митрофанова случайно обнаруживает, что когда-то не приняла чувства молодого человека, который стал популярном актером. Женщина решает снова воспользоваться магией и исправить ошибку прошлого. 

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