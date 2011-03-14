В 1 сезоне 6 серии сериала «Часы любви» Митрофанова случайно сталкивается с Евгением, который неловко пытался ухаживать за девушкой в студенчестве. Застенчивый парень сильно изменился, и Вера решает вновь отправиться менять прошлое.
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