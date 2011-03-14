В 1 сезоне 4 серии сериала «Часы любви» теперь Митрофанова надеется заново построить счастливые отношения с давним приятелем, который является необычным художником, а фотограф желтой прессы неожиданно оказывается в непростой ситуации.
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