В 1 сезоне 14 серии сериала «Часы любви» Никитин пытается уничтожить старинную реликвию, чтобы спасти девушку, и признается Вере в своих чувствах. Митрофанова снова отправляется на поиски истинной любви и заводит роман с бывшим коллегой.
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