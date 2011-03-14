В 1 сезоне 13 серии сериала «Часы любви» Андрей пытается загладить вину перед Верой и убедить ее прекратить путешествовать во времени, но девушка продолжает избегать фотографа. Митрофанова боится постареть, однако снова отправляется в прошлое.
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