Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Зачарованные Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Зачарованные» (2019)

Актеры сериала «Зачарованные» Вся информация о сериале
Мелони Диас
Мелони Диас Melonie Diaz
Мадлен Манток
Мадлен Манток Madeleine Mantock
Macy Vaughn Сара Джеффери
Сара Джеффери Sarah Jeffery
Поппи Дрейтон
Поппи Дрейтон Poppy Drayton
Abigael Jameson-Caine Руперт Эванс
Руперт Эванс Rupert Evans
Harry Greenwood Кейт Бёртон
Кейт Бёртон Kate Burton
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи Timothy V. Murphy
Эрик Бальфур
Эрик Бальфур Eric Balfour
Nick Hargrove
Кэндис МакКлюр Kandyse McClure
Shiva Kalaiselvan
Лео Рано Leo Rano
Мелинда МакГроу
Мелинда МакГроу Melinda McGraw
Валери Крус
Валери Крус Valerie Cruz
Азура Скай Azura Skye
Феликс Солис
Феликс Солис Felix Solis
Пейтон Лист
Пейтон Лист Peyton List
Бетани Браун
Бетани Браун Bethany Brown
Кристин Парк
Кристин Парк Christin Park
Дерек Мирс
Дерек Мирс Derek Mears
Джеффри Блэйк Geoffrey Blake
Леонард Робертс Leonard Roberts
ДжоДжо Эхенкора Jojo Ahenkorah
Соня Беннетт Sonja Bennett
Натан Уитти Nathan Witte
Невис Унипан Nevis Unipan
Leo Chiang
Хиро Канагава
Хиро Канагава Hiro Kanagawa
Stephen Adekolu
Aiyanna Miorin
Андре Трикоте Andre Tricoteux
June B. Wilde
Agnes Tong
Бен Коттон Ben Cotton
Лия Лам Lia Lam
Джек Джиллетт Jack Gillett
Алексис Лодер
Алексис Лодер Alexis Louder
Франческа Бьянчи Francesca Bianchi
Edward Foy
Paul Vos
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше