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Актёры 2 сезона сериала «Зачарованные» (2019)
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Актеры сериала «Зачарованные»
Вся информация о сериале
Мелони Диас
Melonie Diaz
Мадлен Манток
Madeleine Mantock
Macy Vaughn
Сара Джеффери
Sarah Jeffery
Поппи Дрейтон
Poppy Drayton
Abigael Jameson-Caine
Руперт Эванс
Rupert Evans
Harry Greenwood
Кейт Бёртон
Kate Burton
Тимоти В. Мерфи
Timothy V. Murphy
Эрик Бальфур
Eric Balfour
Nick Hargrove
Кэндис МакКлюр
Kandyse McClure
Shiva Kalaiselvan
Лео Рано
Leo Rano
Мелинда МакГроу
Melinda McGraw
Валери Крус
Valerie Cruz
Азура Скай
Azura Skye
Феликс Солис
Felix Solis
Пейтон Лист
Peyton List
Бетани Браун
Bethany Brown
Кристин Парк
Christin Park
Дерек Мирс
Derek Mears
Джеффри Блэйк
Geoffrey Blake
Леонард Робертс
Leonard Roberts
ДжоДжо Эхенкора
Jojo Ahenkorah
Соня Беннетт
Sonja Bennett
Натан Уитти
Nathan Witte
Невис Унипан
Nevis Unipan
Leo Chiang
Хиро Канагава
Hiro Kanagawa
Stephen Adekolu
Aiyanna Miorin
Андре Трикоте
Andre Tricoteux
June B. Wilde
Agnes Tong
Бен Коттон
Ben Cotton
Лия Лам
Lia Lam
Джек Джиллетт
Jack Gillett
Алексис Лодер
Alexis Louder
Франческа Бьянчи
Francesca Bianchi
Edward Foy
Paul Vos
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