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Киноафиша Сериалы Зачарованные Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Зачарованные» (2018)

Актеры сериала «Зачарованные» Вся информация о сериале
Мелони Диас
Мелони Диас Melonie Diaz
Мадлен Манток
Мадлен Манток Madeleine Mantock
Macy Vaughn Сара Джеффери
Сара Джеффери Sarah Jeffery
Nick Hargrove
Эллен Тамаки
Эллен Тамаки Ellen Tamaki
Niko Hamada Сер’Дариус Блэйн
Сер’Дариус Блэйн Ser'Darius Blain
Galvin Burdette Руперт Эванс
Руперт Эванс Rupert Evans
Harry Greenwood Тайлер Блэкберн
Тайлер Блэкберн Tyler Blackburn
Валери Крус
Валери Крус Valerie Cruz
Хлоя Бриджес
Хлоя Бриджес Chloe Bridges
Риа Килстедт
Риа Килстедт Rya Kihlstedt
Ализ Шэннон
Ализ Шэннон Aleyse Shannon
Крэйг Паркер
Крэйг Паркер Craig Parker
Натали Холл
Натали Холл Natalie Hall
Вирджиния Уильямс Virginia Williams
Скотт Портер
Скотт Портер Scott Porter
Леа Пайпс Leah Pipes
Мэган Тэнди
Мэган Тэнди Meagan Tandy
Джимми Татро
Джимми Татро Jimmy Tatro
Чарльз Гиллеспи
Чарльз Гиллеспи Charlie Gillespie
Карен Дайер Eva La Dare
Леа Льюис
Леа Льюис Leah Lewis
Mackenzie Marsh
Крисси Фит
Крисси Фит Chrissie Fit
Эмили Бейдер Emily Bader
МакКэйли Миллер
МакКэйли Миллер McKaley Miller
Роберт Пайн Robert Pine
Джессика Стин Jessica Steen
Морган Тейлор Кэмпбелл Morgan Taylor Campbell
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