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Киноафиша Сериалы Уловка-22 Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Уловка-22» (2019)

Актеры сериала «Уловка-22» Вся информация о сериале
Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт Christopher Abbott
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер Kyle Chandler
Colonel Cathcart
Дэниэл Дэвид Стюарт Daniel David Stewart
Рафи Гаврон Rafi Gavron
Aarfy
Graham Patrick Martin
Джордж Клуни
Джордж Клуни George Clooney
Scheisskopf Остин Стоуэлл
Остин Стоуэлл Austin Stowell
Льюис Пуллман
Льюис Пуллман Lewis Pullman
Major Major Герран Хауэлл
Герран Хауэлл Gerran Howell
Kid Sampson Кевин Дж. О’Коннор
Кевин Дж. О’Коннор Kevin J. O'Connor
Тесса Феррер
Тесса Феррер Tessa Ferrer
Пико Александр
Пико Александр Pico Alexander
Джон Рудницкий
Джон Рудницкий Jon Rudnitsky
McWatt
Ian Toner
Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини Giancarlo Giannini
Marcello Хью Лори
Хью Лори Hugh Laurie
Major de Coverley
Грант Хеслов Grant Heslov
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