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Актёры 3 сезона сериала «Кастлвания» (2020)
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Актеры сериала «Кастлвания»
Вся информация о сериале
Ричард Армитедж
Richard Armitage
Trevor Belmont
Джеймс Кэллис
James Callis
Alucard
Alejandra Reynoso
Sypha Belnades
Джессика Браун-Финдли
Jessica Brown-Findlay
Lenore
Рила Фукусима
Rila Fukushima
Sumi
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
The Judge
Тео Джеймс
Theo James
Hector
Ясмин Эл Массри
Yasmine Al Massri
Morana
Адетокумбо Маккормак
Adetokumboh M'Cormack
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