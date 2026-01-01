Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Кастлвания Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Кастлвания» (2020)

Актеры сериала «Кастлвания» Вся информация о сериале
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж Richard Armitage
Trevor Belmont Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис James Callis
Alucard
Alejandra Reynoso
Sypha Belnades
Джессика Браун-Финдли
Джессика Браун-Финдли Jessica Brown-Findlay
Lenore Рила Фукусима
Рила Фукусима Rila Fukushima
Sumi Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс Jason Isaacs
The Judge Тео Джеймс
Тео Джеймс Theo James
Hector Ясмин Эл Массри
Ясмин Эл Массри Yasmine Al Massri
Morana Адетокумбо Маккормак
Адетокумбо Маккормак Adetokumboh M'Cormack
Isaac Ивана Миличевич
Ивана Миличевич Ivana Miličević
Striga
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше