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Киноафиша Сериалы Кастлвания Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Кастлвания» (2018)

Актеры сериала «Кастлвания» Вся информация о сериале
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж Richard Armitage
Trevor Belmont Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис James Callis
Alucard Тео Джеймс
Тео Джеймс Theo James
Hector Грэм МакТавиш
Грэм МакТавиш Graham McTavish
Alejandra Reynoso
Sypha Belnades
Адетокумбо Маккормак
Адетокумбо Маккормак Adetokumboh M'Cormack
Isaac Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр Matt Frewer
The Bishop
Джейми Мюррэй Jaime Murray
Carmilla
Петер Стормаре
Петер Стормаре Peter Stormare
Godbrand Эмили Суоллоу
Эмили Суоллоу Emily Swallow
Lisa Tepes
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