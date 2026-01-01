Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Кастлвания
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Кастлвания» (2018)
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Актеры сериала «Кастлвания»
Вся информация о сериале
Ричард Армитедж
Richard Armitage
Trevor Belmont
Джеймс Кэллис
James Callis
Alucard
Тео Джеймс
Theo James
Hector
Грэм МакТавиш
Graham McTavish
Alejandra Reynoso
Sypha Belnades
Адетокумбо Маккормак
Adetokumboh M'Cormack
Isaac
Мэтт Фрюэр
Matt Frewer
The Bishop
Джейми Мюррэй
Jaime Murray
Carmilla
Петер Стормаре
Peter Stormare
Godbrand
Эмили Суоллоу
Emily Swallow
Lisa Tepes
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить