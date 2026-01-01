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Киноафиша Сериалы Кастлвания Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Кастлвания» (2017)

Актеры сериала «Кастлвания» Вся информация о сериале
Ричард Армитедж
Ричард Армитедж Richard Armitage
Trevor Belmont Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис James Callis
Alucard Грэм МакТавиш
Грэм МакТавиш Graham McTavish
Alejandra Reynoso
Sypha Belnades
Тони Амендола Tony Amendola
The Elder
Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр Matt Frewer
The Bishop Эмили Суоллоу
Эмили Суоллоу Emily Swallow
Lisa Tepes
Джонатан Липоу Jonathan Lipow
Мэтт Лоу
Мэтт Лоу Matt Lowe
Тимоти Омандсон
Тимоти Омандсон Timothy Omundson
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