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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 8 Актеры и роли

Актёры 8 сезона сериала «Касл» (2015)

Актеры сериала «Касл» Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион Nathan Fillion
Richard Castle Стана Катик
Стана Катик Stana Katic
Сьюзан Салливан Susan Sullivan
Martha Rodgers
Джон Уэртас
Джон Уэртас Jon Huertas
Шеймус Девер Seamus Dever
Тамала Джоунс Tamala Jones
Молли К. Куинн
Молли К. Куинн Molly C. Quinn
Alexis Castle Токс Олагундойе
Токс Олагундойе Toks Olagundoye
Hayley Shipton
Санкриш Бала Sunkrish Bala
Джон Биллингсли John Billingsley
Адам Болдуин
Адам Болдуин Adam Baldwin
Саммер Глау
Саммер Глау Summer Glau
Тони Плана
Тони Плана Tony Plana
Джеймс Моррисон
Джеймс Моррисон James Morrison
Дениз Кросби Denise Crosby
Джонатан Силвермен
Джонатан Силвермен Jonathan Silverman
Джуэл Стэйт
Джуэл Стэйт Jewel Staite
Келли Роуэн
Келли Роуэн Kelly Rowan
Кристоффер Полаха Kristoffer Polaha
Ник Е. Тарабэй
Ник Е. Тарабэй Nick E. Tarabay
Lindsay Price
Angélica Celaya
Джек Коулман
Джек Коулман Jack Coleman
Рик Коснетт Rick Cosnett
Alan Smyth
Стефни Уир Stephnie Weir
Кори Рейнольдс
Кори Рейнольдс Corey Reynolds
Ари Гросс Arye Gross
Даг Сэвант Doug Savant
Гонсало Менендес
Гонсало Менендес Gonzalo Menendez
Эллен Воглом
Эллен Воглом Ellen Woglom
Сайрус Фармер Cyrus Farmer
Корбин Блю Corbin Bleu
Марко Родригес Marco Rodríguez
Энн Кьюсак Ann Cusack
Райан Дэвлин Ryan Devlin
Аарон Маккаскер Aaron McCusker
Чарльз Межер Charles Mesure
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