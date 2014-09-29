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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 7 Серия 12

Касл 2009 - 2016 12 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Касл»
Загнанный
Сезон 7 / Серия 1 29 сентября 2014
Монреаль
Сезон 7 / Серия 2 6 октября 2014
Прямая и явная угроза
Сезон 7 / Серия 3 13 октября 2014
Детская игра
Сезон 7 / Серия 4 20 октября 2014
Убийственный мем
Сезон 7 / Серия 5 27 октября 2014
Время нашей жизни
Сезон 7 / Серия 6 10 ноября 2014
Однажды на Диком Западе
Сезон 7 / Серия 7 17 ноября 2014
Смертельный удар
Сезон 7 / Серия 8 24 ноября 2014
Последний киногерой
Сезон 7 / Серия 9 1 декабря 2014
Плохой Санта
Сезон 7 / Серия 10 8 декабря 2014
Частный детектив Касл
Сезон 7 / Серия 11 12 января 2015
Частный сыщик Карамба!
Сезон 7 / Серия 12 19 января 2015
Я - свидетель
Сезон 7 / Серия 13 2 февраля 2015
Воскрешение
Сезон 7 / Серия 14 9 февраля 2015
Расплата
Сезон 7 / Серия 15 16 февраля 2015
Неправильная вещь
Сезон 7 / Серия 16 23 февраля 2015
Гонконгская кутерьма
Сезон 7 / Серия 17 16 марта 2015
В упор
Сезон 7 / Серия 18 23 марта 2015
Основание для ареста
Сезон 7 / Серия 19 30 марта 2015
Спящий
Сезон 7 / Серия 20 20 апреля 2015
Под разными углами
Сезон 7 / Серия 21 27 апреля 2015
Мертвец из Нью-Йорка
Сезон 7 / Серия 22 4 мая 2015
Лес Холландера
Сезон 7 / Серия 23 11 мая 2015
О чем серия

В 7 сезоне 12 серии сериала «Касл» Беккет и остальная команда полицейского участка занимается расследованием убийства популярной актрисы. Параллельно другая актриса нанимает Касла в надежде, что он сможет самостоятельно найти убийцу.

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