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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Касл» (2013)

Актеры сериала «Касл» Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион Nathan Fillion
Richard Castle Стана Катик
Стана Катик Stana Katic
Сьюзан Салливан Susan Sullivan
Martha Rodgers
Джон Уэртас
Джон Уэртас Jon Huertas
Шеймус Девер Seamus Dever
Тамала Джоунс Tamala Jones
Молли К. Куинн
Молли К. Куинн Molly C. Quinn
Alexis Castle Пенни Джонсон
Пенни Джонсон Penny Johnson Jerald
Captain Victoria Gates
Николас Бишоп Nicholas Bishop
Тери Ривз Teri Reeves
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин James Brolin
Джон Полито Jon Polito
Фрэнсис Фишер
Фрэнсис Фишер Frances Fisher
Карлос Гомес Carlos Gómez
Кристофер Казнс Christopher Cousins
Джон Гец
Джон Гец John Getz
Эдди МакКлинток Eddie McClintock
Энтони Руйвивар
Энтони Руйвивар Anthony Ruivivar
Сэм Андерсон Sam Anderson
Alicia Lagano
Джеймс Карпинелло
Джеймс Карпинелло James Carpinello
Бриттани Исибаси
Бриттани Исибаси Brittany Ishibashi
Джек Коулман
Джек Коулман Jack Coleman
Joshua Gomez
Салли Ричардсон-Уитфилд
Салли Ричардсон-Уитфилд Salli Richardson-Whitfield
Лиза Эдельштейн Lisa Edelstein
Майк Ломбарди Mike Lombardi
Александра Чандо Alexandra Chando
Джонатан Адамс
Джонатан Адамс Jonathan Adams
Лола Глаудини
Лола Глаудини Lola Glaudini
Том Амандес Tom Amandes
Янси Ариас
Янси Ариас Yancey Arias
John Allen Nelson
Рэй Абруццо Ray Abruzzo
Кевин Килнер Kevin Kilner
Майя Стоян
Майя Стоян Maya Stojan
Джеймс МакДоналд James MacDonald
Rex Lee
Ханна Маркс
Ханна Маркс Hannah Marks
Нед Вон Ned Vaughn
Антонио Сабато Antonio Sabàto, Jr.
Скотти Томпсон
Скотти Томпсон Scottie Thompson
Ари Гросс Arye Gross
Джейсон Антун Jason Antoon
Ванесса Белл Кэллоуэй Vanessa Bell Calloway
Алекси Гилмор Alexie Gilmore
Венди Дэвис Wendy Davis
Джоэль Картер
Джоэль Картер Joelle Carter
Энни Вершинг
Энни Вершинг Annie Wersching
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер William Mapother
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