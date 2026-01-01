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Актёры 5 сезона сериала «Касл» (2012)
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Актеры сериала «Касл»
Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Richard Castle
Стана Катик
Stana Katic
Сьюзан Салливан
Susan Sullivan
Martha Rodgers
Джон Уэртас
Jon Huertas
Шеймус Девер
Seamus Dever
Тамала Джоунс
Tamala Jones
Молли К. Куинн
Molly C. Quinn
Alexis Castle
Пенни Джонсон
Penny Johnson Jerald
Captain Victoria Gates
Эд Куинн
Ed Quinn
Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
Уэс Крэйвен
Wes Craven
Келли Ху
Kelly Hu
Джина Торрес
Gina Torres
Майкл Ирби
Michael Irby
Дилан Уолш
Dylan Walsh
Дэкин Мэттьюз
Dakin Matthews
Ари Гросс
Arye Gross
Майкл Мосли
Michael Mosley
Шеннон Лучио
Shannon Lucio
Кайл Сикор
Kyle Secor
Тони Денисон
Anthony Denison
Allan Louis
Карлос Бернард
Carlos Bernard
Дэрби Стэнчфилд
Darby Stanchfield
Джек Коулман
Jack Coleman
Эндрю Дж. Уэст
Andrew J. West
Каролин Лагерфельт
Caroline Lagerfelt
Shaun Duke
Наджи Джетер
Nadji Jeter
Джош Рэндэлл
Josh Randall
Рафаэль Сбардж
Raphael Sbarge
Алекса Хэвинз
Alexa Havins
Лесли Хоуп
Leslie Hope
Кристина Мур
Christina Moore
Джордан Бэлфи
Jordan Belfi
Erin Cardillo
Адам Роуз
Adam Rose
Гейл О’Грейди
Gail O'Grady
Нестор Серрано
Nestor Serrano
Патрик Фишлер
Patrick Fischler
Скотт Полин
Scott Paulin
Майкл Дорн
Michael Dorn
Рэкуэл Алесси
Raquel Alessi
Кара Буоно
Cara Buono
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
Брэд Уильям Хенке
Brad William Henke
Марк Деклин
Mark Deklin
Карен Дэвид
Karen David
Эрик Ланж
Eric Lange
Си Томас Хауэлл
C. Thomas Howell
Брайан Хау
Brian Howe
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