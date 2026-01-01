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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Касл» (2012)

Актеры сериала «Касл» Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион Nathan Fillion
Richard Castle Стана Катик
Стана Катик Stana Katic
Сьюзан Салливан Susan Sullivan
Martha Rodgers
Джон Уэртас
Джон Уэртас Jon Huertas
Шеймус Девер Seamus Dever
Тамала Джоунс Tamala Jones
Молли К. Куинн
Молли К. Куинн Molly C. Quinn
Alexis Castle Пенни Джонсон
Пенни Джонсон Penny Johnson Jerald
Captain Victoria Gates Эд Куинн
Эд Куинн Ed Quinn
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит Ioan Gruffudd
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен Wes Craven
Келли Ху
Келли Ху Kelly Hu
Джина Торрес
Джина Торрес Gina Torres
Майкл Ирби Michael Irby
Дилан Уолш
Дилан Уолш Dylan Walsh
Дэкин Мэттьюз Dakin Matthews
Ари Гросс Arye Gross
Майкл Мосли
Майкл Мосли Michael Mosley
Шеннон Лучио
Шеннон Лучио Shannon Lucio
Кайл Сикор
Кайл Сикор Kyle Secor
Тони Денисон Anthony Denison
Allan Louis
Карлос Бернард
Карлос Бернард Carlos Bernard
Дэрби Стэнчфилд Darby Stanchfield
Джек Коулман
Джек Коулман Jack Coleman
Эндрю Дж. Уэст Andrew J. West
Каролин Лагерфельт Caroline Lagerfelt
Shaun Duke
Наджи Джетер Nadji Jeter
Джош Рэндэлл Josh Randall
Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж Raphael Sbarge
Алекса Хэвинз
Алекса Хэвинз Alexa Havins
Лесли Хоуп
Лесли Хоуп Leslie Hope
Кристина Мур Christina Moore
Джордан Бэлфи
Джордан Бэлфи Jordan Belfi
Erin Cardillo
Адам Роуз Adam Rose
Гейл О’Грейди Gail O'Grady
Нестор Серрано
Нестор Серрано Nestor Serrano
Патрик Фишлер
Патрик Фишлер Patrick Fischler
Скотт Полин Scott Paulin
Майкл Дорн
Майкл Дорн Michael Dorn
Рэкуэл Алесси Raquel Alessi
Кара Буоно
Кара Буоно Cara Buono
Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson
Брэд Уильям Хенке Brad William Henke
Марк Деклин Mark Deklin
Карен Дэвид
Карен Дэвид Karen David
Эрик Ланж
Эрик Ланж Eric Lange
Си Томас Хауэлл C. Thomas Howell
Брайан Хау
Брайан Хау Brian Howe
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