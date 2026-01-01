Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Касл
Сезоны
Сезон 3
Актеры и роли
Актёры 3 сезона сериала «Касл» (2010)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Касл»
Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Richard Castle
Стана Катик
Stana Katic
Сьюзан Салливан
Susan Sullivan
Martha Rodgers
Рубен Сантьяго-Хадсон
Ruben Santiago-Hudson
Captain Roy Montgomery
Молли К. Куинн
Molly C. Quinn
Alexis Castle
Джон Уэртас
Jon Huertas
Тамала Джоунс
Tamala Jones
Шеймус Девер
Seamus Dever
Майкл МакКин
Michael McKean
Макс Мартини
Max Martini
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
Ли Тергесен
Lee Tergesen
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
Корбин Бернсен
Corbin Bernsen
Уилмер Калдерон
Wilmer Calderon
Майкл Кэссиди
Michael Cassidy
Джон Пайпер-Фергюсон
John Pyper-Ferguson
Бесс Армстронг
Bess Armstrong
Джейсон Бех
Jason Beghe
Адриан Пасдар
Adrian Pasdar
Питер Онорати
Peter Onorati
Джефф Хефнер
Jeff Hephner
Джейсон Уинстон Джордж
Jason Winston George
Mary Page Keller
Thomas Calabro
Джейсон Уайлз
Jason Wiles
Сэмюэл Пейдж
Samuel Page
Michael Rady
Эндрю Лидз
Andrew Leeds
Майкл Коннелли
Michael Connelly
Эвер Кэрредин
Ever Carradine
Ребекка Бьюдиг
Rebecca Budig
Саманта Квон
Samantha Quan
Нил Хопкинс
Neil Hopkins
Alastair Duncan
Брайан Гудман
Brian Goodman
Лиза О’Харе
Lisa O'Hare
Иэн Нельсон
Ian Nelson
Бахар Сумекх
Bahar Soomekh
Майкл Мосли
Michael Mosley
Крис Малки
Chris Mulkey
Том Ирвин
Tom Irwin
Д.Б. Суини
D.B. Sweeney
Моне Мазур
Monet Mazur
Gina Cowell
Джей Полсон
Jay Paulson
Скотт Полин
Scott Paulin
Кит Робинсон
Keith Robinson
Ари Гросс
Arye Gross
Рейчел Бостон
Rachel Boston
Гэри Басараба
Gary Basaraba
Деннис Лихейн
Dennis Lehane
Бретт Каллен
Brett Cullen
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить