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Касл
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Актёры 2 сезона сериала «Касл» (2009)
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Актеры сериала «Касл»
Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Richard Castle
Стана Катик
Stana Katic
Сьюзан Салливан
Susan Sullivan
Martha Rodgers
Рубен Сантьяго-Хадсон
Ruben Santiago-Hudson
Captain Roy Montgomery
Молли К. Куинн
Molly C. Quinn
Alexis Castle
Джон Уэртас
Jon Huertas
Тамала Джоунс
Tamala Jones
Шеймус Девер
Seamus Dever
Том Бержерон
Tom Bergeron
Энн Рэмзи
Anne Ramsay
Джули Гонсало
Julie Gonzalo
Джули Клэр
Julie Clare
Рик Гонсалес
Rick Gonzalez
Эбигейл Спенсер
Abigail Spencer
Скотт Коэн
Scott Cohen
Брэйди Смит
Brady Smith
Карри Грэм
Currie Graham
Михаэлла МакМанус
Michaela McManus
Грегг Генри
Gregg Henry
Джеффри Пирс
Jeffrey Pierce
Кэтлин Роуз Перкинс
Kathleen Rose Perkins
Джей Р. Фергюсон
Jay R. Ferguson
Диана-Мария Рива
Diana-Maria Riva
Рэй Уайз
Ray Wise
Рид Даймонд
Reed Diamond
Stephen J. Cannell
Дана Дилэйни
Dana Delany
Марк Блукас
Marc Blucas
Anita Barone
Майкл Коннелли
Michael Connelly
Нави Рават
Navi Rawat
Грэм Беккел
Graham Beckel
Келли Карлсон
Kelly Carlson
Энн Дудек
Anne Dudek
Робин Томас
Robin Thomas
Уильям Р. Моузес
William R. Moses
Ари Гросс
Arye Gross
Перри Ривз
Perrey Reeves
Дэвид Рэмси
David Ramsey
Марк Мозес
Mark Moses
Девон Гаммерсолл
Devon Gummersall
Джей Би Смув
J.B. Smoove
Мэтт Барр
Matt Barr
Эдди Шин
Eddie Shin
Леонард Робертс
Leonard Roberts
Майкл Айронсайд
Michael Ironside
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