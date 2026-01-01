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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Касл» (2009)

Актеры сериала «Касл» Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион Nathan Fillion
Richard Castle Стана Катик
Стана Катик Stana Katic
Сьюзан Салливан Susan Sullivan
Martha Rodgers
Рубен Сантьяго-Хадсон Ruben Santiago-Hudson
Captain Roy Montgomery
Молли К. Куинн
Молли К. Куинн Molly C. Quinn
Alexis Castle Джон Уэртас
Джон Уэртас Jon Huertas
Тамала Джоунс Tamala Jones
Шеймус Девер Seamus Dever
Том Бержерон Tom Bergeron
Энн Рэмзи Anne Ramsay
Джули Гонсало Julie Gonzalo
Джули Клэр Julie Clare
Рик Гонсалес
Рик Гонсалес Rick Gonzalez
Эбигейл Спенсер
Эбигейл Спенсер Abigail Spencer
Скотт Коэн
Скотт Коэн Scott Cohen
Брэйди Смит
Брэйди Смит Brady Smith
Карри Грэм Currie Graham
Михаэлла МакМанус
Михаэлла МакМанус Michaela McManus
Грегг Генри
Грегг Генри Gregg Henry
Джеффри Пирс
Джеффри Пирс Jeffrey Pierce
Кэтлин Роуз Перкинс
Кэтлин Роуз Перкинс Kathleen Rose Perkins
Джей Р. Фергюсон Jay R. Ferguson
Диана-Мария Рива
Диана-Мария Рива Diana-Maria Riva
Рэй Уайз
Рэй Уайз Ray Wise
Рид Даймонд
Рид Даймонд Reed Diamond
Stephen J. Cannell
Дана Дилэйни
Дана Дилэйни Dana Delany
Марк Блукас
Марк Блукас Marc Blucas
Anita Barone
Майкл Коннелли Michael Connelly
Нави Рават Navi Rawat
Грэм Беккел
Грэм Беккел Graham Beckel
Келли Карлсон Kelly Carlson
Энн Дудек Anne Dudek
Робин Томас
Робин Томас Robin Thomas
Уильям Р. Моузес William R. Moses
Ари Гросс Arye Gross
Перри Ривз Perrey Reeves
Дэвид Рэмси
Дэвид Рэмси David Ramsey
Марк Мозес
Марк Мозес Mark Moses
Девон Гаммерсолл Devon Gummersall
Джей Би Смув
Джей Би Смув J.B. Smoove
Мэтт Барр Matt Barr
Эдди Шин Eddie Shin
Леонард Робертс Leonard Roberts
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд Michael Ironside
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