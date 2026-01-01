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Касл
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Актёры 1 сезона сериала «Касл» (2009)
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Актеры сериала «Касл»
Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Richard Castle
Стана Катик
Stana Katic
Сьюзан Салливан
Susan Sullivan
Martha Rodgers
Моне Мазур
Monet Mazur
Рубен Сантьяго-Хадсон
Ruben Santiago-Hudson
Captain Roy Montgomery
Молли К. Куинн
Molly C. Quinn
Alexis Castle
Джон Уэртас
Jon Huertas
Stephen J. Cannell
Тамала Джоунс
Tamala Jones
Джеймс Паттерсон
James Patterson
Шеймус Девер
Seamus Dever
Джейн Брук
Jayne Brook
Джонатан Бэнкс
Jonathan Banks
Бэйли Чейз
Bailey Chase
Джейми Чанг
Jamie Chung
Билл Смитрович
Bill Smitrovich
Дэрби Стэнчфилд
Darby Stanchfield
Патрик Бошо
Patrick Bauchau
Джоэнн Келли
Joanne Kelly
Ион Оверман
Ion Overman
Катерина Скорсоне
Caterina Scorsone
Чарльз Малик Уитфилд
Charles Malik Whitfield
Джуди Рейес
Judy Reyes
Дэн Кастелланета
Dan Castellaneta
Сара Дрю
Sarah Drew
Нолан Джерард Фанк
Nolan Gerard Funk
Элдис Ходж
Aldis Hodge
Бруно Кампос
Bruno Campos
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