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Киноафиша Сериалы Касл Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Касл» (2009)

Актеры сериала «Касл» Вся информация о сериале
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион Nathan Fillion
Richard Castle Стана Катик
Стана Катик Stana Katic
Сьюзан Салливан Susan Sullivan
Martha Rodgers
Моне Мазур
Моне Мазур Monet Mazur
Рубен Сантьяго-Хадсон Ruben Santiago-Hudson
Captain Roy Montgomery
Молли К. Куинн
Молли К. Куинн Molly C. Quinn
Alexis Castle Джон Уэртас
Джон Уэртас Jon Huertas
Stephen J. Cannell
Тамала Джоунс Tamala Jones
Джеймс Паттерсон James Patterson
Шеймус Девер Seamus Dever
Джейн Брук Jayne Brook
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс Jonathan Banks
Бэйли Чейз Bailey Chase
Джейми Чанг
Джейми Чанг Jamie Chung
Билл Смитрович Bill Smitrovich
Дэрби Стэнчфилд Darby Stanchfield
Патрик Бошо
Патрик Бошо Patrick Bauchau
Джоэнн Келли Joanne Kelly
Ион Оверман
Ион Оверман Ion Overman
Катерина Скорсоне Caterina Scorsone
Чарльз Малик Уитфилд Charles Malik Whitfield
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Дэн Кастелланета
Дэн Кастелланета Dan Castellaneta
Сара Дрю
Сара Дрю Sarah Drew
Нолан Джерард Фанк
Нолан Джерард Фанк Nolan Gerard Funk
Элдис Ходж
Элдис Ходж Aldis Hodge
Бруно Кампос Bruno Campos
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