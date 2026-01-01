Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Касл
Награды
Награды и номинации «Касл»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Пару капель на губку – и швы между плиткой в ванной сияют: выбросила всю химию и теперь использую копеечно средство с кухни
Жир больше не летит по всей кухне: 5 хитростей сохраняют плиту и фартук чистыми даже после жарки котлет (и рыбы)
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Всеми забытый детектив Apple TV «слишком хорош, чтоб его пропускать»: все 7 серий «будто поездка на американских горках»
Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами
«Пасть порву, моргалы выколю, если не пройдете этот тест по "Джентльменам удачи"!»: даже фанаты ошибаются на этих вопросах
Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»
Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?
Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть
«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»
«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667