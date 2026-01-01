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Актёры 2 сезона сериала «Касл-Рок» (2019)
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Актеры сериала «Касл-Рок»
Вся информация о сериале
Лиззи Каплан
Lizzy Caplan
Annie Wilkes
Пол Спаркс
Paul Sparks
Баркхад Абди
Barkhad Abdi
Abdi Howlwadaag
Yusra Warsama
Dr. Nadia Howlwadaag
Элси Фишер
Elsie Fisher
Joy Wilkes
Меттью Алан
Matthew Alan
Chris Merrill
Тим Роббинс
Tim Robbins
Элисон Райт
Alison Wright
Фрэнсис Конрой
Frances Conroy
John Hoogenakker
Сара Гадон
Sarah Gadon
Билл Скарсгард
Bill Skarsgard
Файсал Ахмед
Faysal Ahmed
Скайлан Брукс
Skylan Brooks
Грег Гранберг
Greg Grunberg
Тени Интриаго
Tenea Intriago
Аарон Стэтон
Aaron Staton
Робин Вайгерт
Robin Weigert
Эбигейл Корригэн
Abigail Corrigan
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