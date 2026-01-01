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Киноафиша Сериалы Касл-Рок Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Касл-Рок» (2018)

Актеры сериала «Касл-Рок» Вся информация о сериале
Андре Холланд
Андре Холланд André Holland
Henry Deaver Мелани Лински
Мелани Лински Melanie Lynskey
Molly Strand Билл Скарсгард
Билл Скарсгард Bill Skarsgard
Джейн Леви
Джейн Леви Jane Levy
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек Sissy Spacek
Ruth Deaver Скотт Гленн
Скотт Гленн Scott Glenn
Марк Хэрелик Mark Harelik
Ноэль Фишер
Ноэль Фишер Noel Fisher
Эллисон Толман
Эллисон Толман Allison Tolman
Энн Кьюсак Ann Cusack
Адам Ротенберг Adam Rothenberg
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой Frances Conroy
Забрина Гевара
Забрина Гевара Zabryna Guevara
Лорен Боулз Lauren Bowles
Крис Кой
Крис Кой Chris Coy
Чоузен Джейкобс Chosen Jacobs
Аарон Стэтон Aaron Staton
Ричард Шифф
Ричард Шифф Richard Schiff
Калил Харрис Caleel Harris
Рори Калкин
Рори Калкин Rory Culkin
Филлис Соммервиль
Филлис Соммервиль Phyllis Somerville
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