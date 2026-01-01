Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Касл-Рок Награды

Награды и номинации «Касл-Рок»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад
Собираю в лесу шишки и засыпаю их солью: не для поделок и не для декора — применение оказалось куда интереснее
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?
Вот за что российское кино можно похвалить: 3 сериала про XX век с рейтингом выше 8 – с Биковичем особенно советую
Okko переснял «Во все тяжкие» на русский лад: Хайзенберга сыграет Васильев из «Невского», за сценарий в ответе автор «Трассы»
4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
Автор «Во все тяжкие» создал для Apple TV самый просматриваемый хит в истории — а потом разбил сердца фанатам новостью о 2 сезоне
Бандиты пошли творить добро: Okko назвал точную дату выхода новой комедии «ОПГ» с Петром Бусловым — это случится в августе
Если «Твин Пикс» смешать с «Безумным Максом» – получится этот детектив из 6 серий: «Один из лучших австралийских драматических сериалов»
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше