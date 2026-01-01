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Киноафиша Сериалы Карнивал Роу Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Карнивал Роу» (2023)

Актеры сериала «Карнивал Роу» Вся информация о сериале
Орландо Блум
Орландо Блум Orlando Bloom
Кара Делевинь
Кара Делевинь Cara Delevingne
Vignette Stonemoss Саймон МакБерни
Саймон МакБерни Simon McBurney
Тэмзин Мёрчант Tamzin Merchant
Imogen Spurnrose
Дэвид Гяси
Дэвид Гяси David Gyasi
Agreus Astrayon Карла Кроум
Карла Кроум Karla Crome
Tourmaline Larou Эндрю Гауэр
Эндрю Гауэр Andrew Gower
Ezra Spurnrose Джей Али
Джей Али Jay Ali
Арти Фрушан
Арти Фрушан Arty Froushan
Jonah Breakspear Джоэнн Уэлли
Джоэнн Уэлли Joanne Whalley
Джейми Харрис Jamie Harris
Кэролайн Форд
Кэролайн Форд Caroline Ford
Sophie Longerbane Эрион Бакаре
Эрион Бакаре Ariyon Bakare
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