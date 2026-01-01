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Киноафиша Сериалы Карнивал Роу Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Карнивал Роу» (2019)

Актеры сериала «Карнивал Роу» Вся информация о сериале
Орландо Блум
Орландо Блум Orlando Bloom
Кара Делевинь
Кара Делевинь Cara Delevingne
Vignette Stonemoss Саймон МакБерни
Саймон МакБерни Simon McBurney
Тэмзин Мёрчант Tamzin Merchant
Imogen Spurnrose
Дэвид Гяси
Дэвид Гяси David Gyasi
Agreus Astrayon Эндрю Гауэр
Эндрю Гауэр Andrew Gower
Ezra Spurnrose Карла Кроум
Карла Кроум Karla Crome
Tourmaline Larou Арти Фрушан
Арти Фрушан Arty Froushan
Jonah Breakspear Кэролайн Форд
Кэролайн Форд Caroline Ford
Sophie Longerbane Индира Варма
Индира Варма Indira Varma
Piety Breakspear Джаред Харрис
Джаред Харрис Jared Harris
Absalom Breakspear
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