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Награды и номинации «Карнивал Роу»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
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