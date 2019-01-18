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Киноафиша Сериалы Кармен Сандиего Сезоны Сезон 1 Серия 9

Кармен Сандиего 2019 9 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Кармен Сандиего»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 18 января 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 18 января 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 18 января 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 18 января 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 18 января 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 18 января 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 18 января 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 18 января 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 18 января 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Кармен Сандиего» преступная организация захватывает в заложники агента Девино и подозревает, что он в сговоре с Черной овечкой. Тренер Брант решает убить бывшую ученицу, если она не согласится вернуться в ПОЛОЗ.

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