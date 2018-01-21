Меню
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 7 Серия 2

Вызовите акушерку 2012 2 серия 7 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 7 / Серия 1 21 января 2018
Серия 2
Сезон 7 / Серия 2 28 января 2018
Серия 3
Сезон 7 / Серия 3 4 февраля 2018
Серия 4
Сезон 7 / Серия 4 11 февраля 2018
Серия 5
Сезон 7 / Серия 5 18 февраля 2018
Серия 6
Сезон 7 / Серия 6 25 февраля 2018
Серия 7
Сезон 7 / Серия 7 4 марта 2018
Серия 8
Сезон 7 / Серия 8 11 марта 2018
О чем серия

В 7 сезоне 2 серии сериала «Вызовите акушерку» Люсиль постоянно апеллирует к тому, что она родилась в Вест-Индии. Внезапно сразу после родов у молодой девушки случился инсульт. Ее суровая мать считает, что в этом может быть виновата Люсиль.

