Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 10 Серия 4

Вызовите акушерку 2012 4 серия 10 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 10 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 10 / Серия 1 18 апреля 2021
Серия 2
Сезон 10 / Серия 2 25 апреля 2021
Серия 3
Сезон 10 / Серия 3 2 мая 2021
Серия 4
Сезон 10 / Серия 4 9 мая 2021
Серия 5
Сезон 10 / Серия 5 16 мая 2021
Серия 6
Сезон 10 / Серия 6 23 мая 2021
Серия 7
Сезон 10 / Серия 7 30 мая 2021
О чем серия

В 10 сезоне 4 серии сериала «Вызовите акушерку» скоро наступит мировой чемпионат. Фред делает на финальный матч ставку, которая несет существенные финансовые риски. Персонал больницы знакомится сразу с четырьмя новыми практикантками-акушерками.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Август
Август 204 комментария
Волчок
Волчок 26 комментариев
Зверополис 2
Зверополис 2 29 комментариев
Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник
«Клуни так хорош, что забываешь дышать»: сериал «Джей Келли» от Netflix взял 86% у зрителей — и это только начало
Аниматроников из культовых игр будет на экране еще больше? Объясняем обе сцены после титров хоррора «Пять ночей с Фредди 2»
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута»
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше