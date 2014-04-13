В 7 сезоне 10 серии сериала «Блудливая Калифорния» главный герой решается пригласить свою бывшую супругу Карэн на романтический ужин. Однако их интимное уединение прерывает Джулия. Впоследствии Левон, Марси и Крулл также вносят свою лепту.
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