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Киноафиша Сериалы Блудливая Калифорния Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Блудливая Калифорния» (2013)

Актеры сериала «Блудливая Калифорния» Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
Hank Moody Наташа МакЭлхоун
Наташа МакЭлхоун Natascha McElhone
Памела Адлон
Памела Адлон Pamela Adlon
Мадлен Мартин
Мадлен Мартин Madeleine Martin
Becca Moody Эван Хэндлер
Эван Хэндлер Evan Handler
Charlie Runkle Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс Maggie Grace
Мэрилин Мэнсон Marilyn Manson
Роб Лоу
Роб Лоу Rob Lowe
Натали Зи
Натали Зи Natalie Zea
Джейсон Бех
Джейсон Бех Jason Beghe
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky
Сара Уинтер
Сара Уинтер Sarah Wynter
Александра Баррето Alexandra Barreto
Кейр О’Доннелл
Кейр О’Доннелл Keir O'Donnell
Элисон МаКэти Allison McAtee
Патрик Фишлер
Патрик Фишлер Patrick Fischler
Аланна Юбак
Аланна Юбак Alanna Ubach
Стейси Скоувли Stacey Scowley
Мэри Кэй Плэйс
Мэри Кэй Плэйс Mary Kay Place
Хорхе Гарсиа
Хорхе Гарсиа Jorge Garcia
Мэгги Уилер
Мэгги Уилер Maggie Wheeler
Стив Джонс Steve Jones
Йохан Урб
Йохан Урб Johann Urb
Себастьян Бах Sebastian Bach
Дастин Ибарра Dustin Ybarra
Эди Паттерсон
Эди Паттерсон Edi Patterson
Анджела Тримбур Angela Trimbur
Тим Минчин
Тим Минчин Tim Minchin
Каллум Кит Ренни Callum Keith Rennie
Ли Эренберг Lee Arenberg
Лиз Феннинг Liz Fenning
Ноа Харпстер Noah Harpster
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